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لجنة القيد بالبورصة تطالب 8 شركات بسرعة إرسال قرارات الجمعية العامة

الخميس، 13 يونيو 2019 04:03 م
لجنة القيد بالبورصة تطالب 8 شركات بسرعة إرسال قرارات الجمعية العامة محمد فريد رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى

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طالب لجنة القيد بالبورصة المصرية، 8 شركات بالالتزام بأحكام المادة 31 من قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها.
 
وجاءت الشركات التى تم التنبيه عليها وهى شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، دايس للملابس الجاهزة، الشرقية-ايسترن كومبانى، العربية وبولفارا للغزل والنسيج.
 
كما خاطبت اللجنة، شركة مصر لإنتاج الأسممدة-موبكو، بالتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية فى 31 مارس الماضى، فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.
 
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
 
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.
 

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