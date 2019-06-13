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لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الخميس، 13 يونيو 2019 03:26 ص
لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر مرض السكر يسبب مضاعفات خطيرة.. حاول نتتجنبه
كتبت أمل علام

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أكد خبراء الصحة، أن مرض السكر فى حد ذاته لا يؤدى إلى الوفاة، ولكن المضاعفات الناتجة عن المرض تعتبر قاتلة، فمضاعفات مرض السكر كثيرة، حيث يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكرى لخطر متزايد للإصابة بعدد من المشكلات الصحية الخطيرة.

يمكن أن تؤدى مستويات السكر فى الدم المرتفعة باستمرار إلى أمراض خطيرة تصيب القلب، والأوعية الدموية، والعينين، والكلى والأعصاب، والأسنان، بالإضافة إلى ذلك، يعانى الأشخاص المصابون بداء السكرى أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى.

 وأضاف التقرير الذى أعده الإتحاد الفيدرالى للسكر، أنه فى جميع البلدان المرتفعة الدخل تقريبًا، يعد مرض السكرى أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، والأوعية الدموية، والعمى، والفشل الكلوى، وبتر الأطراف.

وأضاف، أن الحفاظ على مستويات السكر فى الدم، وضغط الدم، والكولسترول عند المعدل الطبيعى، أو بالقرب منه، يمكن أن يساعد فى تأخير أو منع مضاعفات مرض السكرى، لذلك يحتاج مرضى السكرى إلى مراقبة منتظمة.

 

 

تعرف على تأثير مرض السكر على جميع أعضاء الجسم ..

أولا :أمراض القلب والأوعية الدموية..

 يصيب القلب، والأوعية الدموية، وقد يتسبب في حدوث مضاعفات قاتلة مثل مرض الشريان التاجي، (مما يؤدي إلى نوبة قلبية)، والسكتة الدماغية، فأمراض القلب والأوعية الدموية هي الأكثر شيوعا للوفاة في مرضى السكري، ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول في الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم وعوامل الخطر الأخرى تسهم في زيادة خطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية.

ثانيا: أمراض الكلى "اعتلال الكلية السكري"..

 تسببه الأضرار التي لحقت الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى مما يؤدي إلى أن تصبح الكلى أقل كفاءة أو تفشل تماما، يعد مرض الكلى أكثر شيوعًا لدى المصابين بداء السكري منه،فالحفاظ على المستويات الطبيعية القريبة من نسبة الجلوكوز في الدم، وضغط الدم، يمكن أن يقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

ثالثا : مرض الأعصاب "اعتلال الأعصاب السكري"..

يمكن أن يتسبب السكري في تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، عندما تكون نسبة الجلوكوز في الدم وضغط الدم مرتفعة للغاية، هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم، وضعف الانتصاب، والعديد من الوظائف الأخرى، من بين المناطق الأكثر تضررا هي الأطراف، وخاصة القدمين، يسمى تلف الأعصاب في هذه المناطق باعتلال الأعصاب المحيطة، ويمكن أن يؤدي إلى الألم، ووخز، وفقدان الشعور، يعد فقدان الشعور مهمًا بشكل خاص لأنه يمكن أن يسمح للإصابات ان تحدث للمريض دون أن يلاحظها أحد، مما يؤدي إلى إصابات خطيرة وبتر ممكن.

حتى عندما يحدث البتر، يمكن إنقاذ الساق المتبقية وحياة الشخص عن طريق متابعة جيدة من فريق قدم متعدد التخصصات، يجب على مرضى السكري فحص أقدامهم بانتظام، ومعرفة المزيد عن القدم السكري.

رابعا: أمراض العين "اعتلال الشبكية السكري"..

معظم المصابين بالسكري يصابون بأحد أشكال أمراض العيون (اعتلال الشبكية)، مما يؤدي إلى انخفاض البصر أو العمى، السبب الرئيسي وراء اعتلال الشبكية هو ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، يمكن إدارته من خلال عمليات فحص العين المنتظمة، والحفاظ على مستويات الجلوكوز والدهون في أو بالقرب من المعدل الطبيعي، تعلم المزيد عن مرض السكري والعين.

خامسا : المضاعفات على الحمل..

 النساء المصابات بأي نوع من مرض السكري أثناء الحمل يتعرضن لعدد من المضاعفات إذا لم يراقبن ويديرن حالتهن بعناية، لمنع تلف الأعضاء المحتمل للجنين، يجب على النساء المصابات بداء السكري من النوع الأول، أو السكري من النوع الثانى تحقيق مستويات الجلوكوز المستهدفة قبل الحمل، يجب على جميع النساء المصابات بداء السكري من النوع الاول او النوع الثانى أثناء الحمل، السعي لتحقيق مستويات السكر في الدم المستهدفة طوال الوقت لتقليل المضاعفات، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الحمل إلى زيادة وزن الجنين ،وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الولادة وحدوث مشاكل للأم والطفل، وانخفاض مفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم للطفل بعد الولادة، الأطفال الذين يتعرضون لوقت طويل لارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم في الرحم هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري في المستقبل.

سادسا: مضاعفات الفم..

 يتعرض مرضى السكري لخطر متزايد من التهاب اللثة إذا لم تتم إدارة نسبة الجلوكوز في الدم بشكل صحيح.

 وأشار التقرير إلى أن التهاب اللثة هو سبب رئيسي لفقدان الأسنان، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، يجب إجراء فحوصات منتظمة للفم لضمان التشخيص المبكر، لاسيما بين الأشخاص المصابين بمرض السكري غير المشخص سابقًا، فقد يحدث مضاعفات بالفم، مثل النزيف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، أو تورم اللثة..


مرض السكر

مضاعفات مرض السكر

علاج مرض السكر

اعراض مرض السكر

اليوم السابع بلس

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