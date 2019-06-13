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"كيمت".. مشروع تخرج لطلاب "إعلام بنى سويف" يستعرض عظمة الحضارة الفرعونية

الخميس، 13 يونيو 2019 01:39 م
"كيمت".. مشروع تخرج لطلاب "إعلام بنى سويف" يستعرض عظمة الحضارة الفرعونية جامعة بنى سويف
وائل ربيعى

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أصدر طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مجلة شهرية متخصصة في القطاع الأثرى المصرى القديم باسم "كيمت" فى إطار مشروع تخرجهم فى الكلية، وتعنى أرض مصر السوداء، بهدف تعريف وتثقيف المجتمع بعظمة الحضارة المصرية القديمة فى كافة الجوانب السياسية منها والاجتماعية والفنية، والأثرية.

وأكد الدكتور محمد زين عميد الكلية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الكلية تعمل على مساندة أفكار الطلاب حتى خروجها للنور، لافتاً إلى أن مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة نابعة من دراسة جادة لقضايا المجتمع المصرى.

ومن جانبه قال الطالب كريم روماني أحد أعضاء فريق العمل: "كنا على اليقين أن تنفذ المجلة لم يكن أمراً سهلاً"، لافتاً إلى أن فريق تحرير المجلة واجه صعوبات كثيرة منها السفر لأماكن نائية فى قلب الصحراء، مؤكداً أن التاريخ المصرى القديم حافل بالكثير من الموضوعات الجادة التى مازالت تحتاج إلى الكتابة عنها وخروجها للنور.

 


 

 


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جامعة بنى سويف

اعلام بنى سويف

مجلة كيمت

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