وذكرت الإذاعة الكورية أن ذلك جاء بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما اتفق الرئيسان على تقوية التعاون في تطوير الطاقة الهيدروجينية التي تعد مصدر الطاقة الصديقة للبيئة في المستقبل، بالإضافة إلى مواصلة التعاون بينهما في مواجهة التغير المناخي.

وتبادل الجانبان الآراء حول تلوث الهواء نظرًا لتجربة النرويج التي تغلبت على مسألة تلوث الهواء عن طريق التعاون مع الدول المجاورة لها.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول إن أربع مذكرات تفاهم بشأن التعاون تم توقيعها في مجال الصناعات بين البلدين.

يذكر أن النرويج تمتلك تقنيات متقدمة في القطاعات المستقبلية المتعلقة بالسفن، وفازت كوريا الجنوبية بأكثر من نصف طلبات السفن التي قدمتها النرويج العام الماضي.