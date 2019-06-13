سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 07:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كاريكاتير .. صحيفة مكسيكية تسخر من ترامب وتشبهه بالشيطان

الخميس، 13 يونيو 2019 07:02 م
كاريكاتير .. صحيفة مكسيكية تسخر من ترامب وتشبهه بالشيطان الكاريكاتير الساخر من ترامب
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت صحيفة "تالا بوليتيكا" المكسيكية كاريكاتير يسخر من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، الذى يسعى الى اعادة التعريفات الجمركية على البضائع المكسيكية ،حيث يظهر الكاريكاتير الذى نشرته الصحيفة، على موقعها الإلكترونى ، ترامب يشبه الشيطان ، وهو يلقى بالورقة مكتوب عليها تعريفات فى سلة القمامة.

 

وكان الرئيس الامريكى قال إن التعريفات الجمركية على البضائع المكسيكية "سوف تعاد" إذا لم يوافق الكونجرس المكسيكى على اتفاق الهجرة بين الولايات المتحدة والمكسيك ، كما غرد ترامب قائلا "لقد قمنا بتوقيع وتوثيق جزء آخر مهم جدا من اتفاق الهجرة والأمن مع المكسيك، وهو جزء كانت الولايات المتحدة تطالب بالحصول عليه لسنوات عديدة، وسيتم الكشف عنه فى المستقبل غير البعيد وسوف يحتاج إلى تصويت من قبل الهيئة التشريعية فى المكسيك" ،وأضاف "لا نتوقع حدوث مشكلة فى التصويت، لكن إذا لم تتم الموافقة لأى سبب من الأسباب، فسوف تعاد التعريفات".

وكان ترامب هدد بفرض تعريفة بنسبة 5 % على جميع السلع المكسيكية المستوردة للضغط على البلاد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود، مما أثار انتقادات واسعة النطاق فى الداخل والخارج، وبعد عدة أيام من المفاوضات فى واشنطن، توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق لتجنب تهديد فرض التعريفات على جميع الواردات المكسيكية.

 

 

 

 

 

الرئيس الامريكى

دونالد ترامب

المكسيك

التعريفات الجمركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة