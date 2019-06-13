كاريكاتير .. صحيفة مكسيكية تسخر من ترامب وتشبهه بالشيطان

نشرت صحيفة "تالا بوليتيكا" المكسيكية كاريكاتير يسخر من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، الذى يسعى الى اعادة التعريفات الجمركية على البضائع المكسيكية ،حيث يظهر الكاريكاتير الذى نشرته الصحيفة، على موقعها الإلكترونى ، ترامب يشبه الشيطان ، وهو يلقى بالورقة مكتوب عليها تعريفات فى سلة القمامة.

وكان الرئيس الامريكى قال إن التعريفات الجمركية على البضائع المكسيكية "سوف تعاد" إذا لم يوافق الكونجرس المكسيكى على اتفاق الهجرة بين الولايات المتحدة والمكسيك ، كما غرد ترامب قائلا "لقد قمنا بتوقيع وتوثيق جزء آخر مهم جدا من اتفاق الهجرة والأمن مع المكسيك، وهو جزء كانت الولايات المتحدة تطالب بالحصول عليه لسنوات عديدة، وسيتم الكشف عنه فى المستقبل غير البعيد وسوف يحتاج إلى تصويت من قبل الهيئة التشريعية فى المكسيك" ،وأضاف "لا نتوقع حدوث مشكلة فى التصويت، لكن إذا لم تتم الموافقة لأى سبب من الأسباب، فسوف تعاد التعريفات".

وكان ترامب هدد بفرض تعريفة بنسبة 5 % على جميع السلع المكسيكية المستوردة للضغط على البلاد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود، مما أثار انتقادات واسعة النطاق فى الداخل والخارج، وبعد عدة أيام من المفاوضات فى واشنطن، توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق لتجنب تهديد فرض التعريفات على جميع الواردات المكسيكية.