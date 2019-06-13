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كاريكاتير التايمز.. نظام الملالى يدعم جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا

الخميس، 13 يونيو 2019 01:55 م
كاريكاتير التايمز.. نظام الملالى يدعم جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا الكاريكاتير
كتبت: إنجى مجدى

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نشرت صحيفة التايمز البريطانية كاريكاتير يسخر من وزير الخارجية البريطانى السابق، بوريس جونسون، الذى يخوض السباق داخل حزب المحافظين، لخلافة رئيسة الوزراء تريزا ماى التى غادرت منصبها الأسبوع الماضى.
 
 
الكاريكاتير يصور المرشد الأعلى فى إيران واثنين آخرين يشبهانه فى إشارة إلى نظام الملالى وقد أعربوا عن دعمهم لبوريس جونسون بعد تعليقاته الخاصة بالصحفية البريطانية من أصل إيرانى، نازانين زاغارى راتكليف، التى اعتقلتها طهران فى 2016، بتهمة التجسس.
 
 
وواجه جونسون، الذى كان وقتها وزيرا للخارجية البريطانية، انتقادات واسعة واتهامات بتعريض الصحفية لخطر إضافة خمس سنوات إلى العقوبة التى تقضيها فى السجن، بعد تعليقاته بأنها كانت فى إيران لتدريب صحفيين، فى الوقت الذى اكد فيه زوجها انها كانت فى زيارة عائلية.
 
وبالفعل تقدم جونسون باعتذار عن تلك التصريحات أمام مجلس العموم فى نوفمبر 2017.
 
 
ومع اشتعال السباق نحو منصب رئاسة الوزراء، عادت القضية لتصدر المشهد فيما دافع وزراء من الحكومة البريطانية عن جونسون، الذى كان عمدة لندن، مؤكدين أن النظام الإيرانى القمعى هو ما يجب أن يدان.
 
 
 
 

ايران

بريطانيا

المرشد الاعلى الايرانى

بوريس جونسون

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