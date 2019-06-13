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قضاء بريطانيا يستبعد تهمة القتل العمد فى قضية المراهقة المصرية مريم مصطفى

الخميس، 13 يونيو 2019 06:41 م
قضاء بريطانيا يستبعد تهمة القتل العمد فى قضية المراهقة المصرية مريم مصطفى المراهقة المصرية ضحية العنصرية مريم مصطفى
كتبت : رباب فتحى

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قالت محكمة نوتنجهام كراون البريطانية إن جريمة مقتل المراهقة المصرية مريم مصطفى، لا يمكن اعتبارها "قتل عمد"، مؤكدة أن الهجوم العنصرى الذى تعرضت له فى فبراير الماضى لا يمكن ربطه قانونيا بالموت.

 

وأصدرت الحكمة قرارها اليوم ، مستندة إلى أن الهجوم الذى تعرضت له وقع قبل وفاتها بثلاثة أسابيع ولا يمكن الحكم على المتهمين المعتدين عليها بأنهم قتلة ، مع توجيه تهم الشجار لثلاثة متهمين من أصل 6 ، وهى التهمة التى لا تواجهها عقوبة مشددة، فيما سيتم الحكم على المتهمين الثلاثة الآخرين فى جلسة آخرى نهاية الشهر الجارى.

 


مريم مصطفى

المصرية مريم مصطفى

عنصرية

القضاء البريطانى

مقتل مريم مصطفى

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