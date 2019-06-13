قريباً.. حفل تكريم جديد للطفل المصرى رامى شحاتة بعد منحه الجنسية الإيطالية

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "فاينتى فاير" الإيطالية إن الطفل المصرى الذى أنقذ 51 طفلا من الموت داخل حافلة المدرسة، سيتم تكريمه مجدداً من خلال حفل يتم الإعداد له، وذلك بعدما وافق البرلمان الإيطالى على منحه الجنسية.

وقالت صحيفة "فاينتى فاير" الإيطالية إن وزير الداخلية، نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى سيمنح رامى خلال الاحتفال ميدالية ذهبية لبسالته وشجاعته الاستثنائية التى واجه بها سائق الحافلة، المجرم الذى كان سيقوم بحرق 51 تلميذا.

وقالت الصحيفة إن آدم، صديق رامى الذى شارك فى إنقاذ الأطفال حصل أيضا على الجنسية الإيطالية ، وكتب على واتس آب ، أثناء وجوده فى مصر فى أجازة مع عائلته: "هذا اعتراف كبير سيحل العديد من مشاكل الوثائق ، ولكن العديد من الأشخاص الذين ولدوا فى إيطاليا لم يعترفوا بنا حتى الآن كإيطاليين".