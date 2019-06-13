قائمة الأديرة والمزارع المرشحة للاعتراف الكنسى بجلسة المجمع المقدس اليوم

كتبت سارة علام

يصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية اليوم، قرارات جديدة من بينها الاعتراف بالأديرة والمزارع التى تخضع لإشراف الكنيسة وتعمل اللجان الكنسية على تقنين أوضاعها وفقا لما كشفه مصدر رسمى لليوم السابع.

تضم قائمة المزارع والأديرة التى تنتظر الاعتراف الكنسى والتى تخضع لإشراف الآباء الأساقفة بعضا من التجمعات الرهبانية فى مصر والمهجر وهى:

- مزرعة أبى سيفين على طريق الإسماعيلية، يشرف عليها الأنبا دانيال أسقف الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

- مزرعة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية، ويشرف عليها الأنبا مقار.

- مزرعة القديس مكاريوس السكندرى فى وادى الريان، ويشرف عليها الراهب القمص مرقس الصموئيلى.

- مزرعة السلام فى وادى النطرون، ويشرف عليها الأنبا دوماديوس.

- مزرعة الرحمة فى صحراء المنيا، ويشرف عليها الأنبا استفانوس.

- مزرعة الأمير تادرس الشطبى فى منفلوط، ويشرف عليها الأنبا أنطونيوس (توفى فى مارس الماضى).

- مزرعة ماربولس الرسول والأرشيدياكون حبيب جرجس فى بنى مزار، ويشرف عليها الأنبا أثناسيوس.

- مزرعة العذراء بأم درمان فى السودان، ويشرف عليها الأنبا صرابامون.

- مزرعة الأنبا بولا فى جبل الأودياء بالسودان، ويشرف عليها الأنبا إيليا.

- مزرعة العذراء والأنبا أنطونيوس بكوينزلاندا فى أستراليا، ويشرف عليها الأنبا دانييل.

- مزرعة الأنبا شنودة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

أما الأديرة التى مازالت فى طور التأسيس وفقا لبيانات صادرة عن الكنيسة فى أغسطس الماضى تضم:

- الشهداء للراهبات بإسنا، ترأسه الأم مريم، ويشرف عليه الأنبا يواقيم.

- القديس تواضروس المحارب فى الأقصر، ويشرف عليه الأنبا يوساب.

- الأنبا بضابا فى نجع حمادى، ويرأسه الأنبا كيرلس.

- الشهيدة مارينا بالخطاطبة، وترأسه الأم أكسياس.

- العذارى الحكيمات فى طريق الإسماعيلية، وتشرف عليه الأم ثيؤغنوسطا.

- مزرعة مارجرجس والقديسة سفرنيكى بالعلمين، وترأسها الأم سفرنيكى، ويشرف عليها البابا تواضروس.

- مزرعة العذراء مريم والشهيد ودامون فى حاجر أرمنت ويشرف عليها الأنبا يواقيم.

- الملاك ميخائيل فى ملبورن بأستراليا ويرأسه الأنبا سوريال.

- السيدة العذراء مريم وماريوحنا الحبيب بأوهايو فى الولايات المتحدة، وترأسه الأم مارينا، رئيسة العذراء زويلة، ويشرف عليه البابا تواضروس.

- العذراء مريم فى القدس، ويرأسه الأنبا أنطونيوس

- العذراء ومارجرجس فى الخرطوم بالسودان، ويرأسه الأنبا إيليا.

- العذراء والقديسة فيرينا بنيوثاوس ويلز فى أستراليا ويرأسه الأنبا دانييل.

- العذراء والشهيدة دميانة فى كوينز لاند فى أستراليا ويرأسه الأنبا دانييل.

وأشار المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، إلى أن الأنبا دانيال الانبا بولا رئيس دير الانبا بولا بالبحر الأحمر أحد أعضاء اللجنة، يعمل على الإشراف على أديرة الراهبات المُعترَف بها كنسيًا، وأيضًا التي تحت التأسيس والاعتراف الكنسي مثل دير مار جرجس والأم سفرنيكي بطريق العلمين.

الجدير بالذكر أن تأسيس دير قبطى يتطلب إخضاعه لسلطة الكنيسة وذلك للتأكد من استيفاء شروط ومعايير إقامة حياة رهبانية سواء فى مناطق جديدة أو إعادة أحياء أديرة قديمة.