فيديو.. وزير داخلية "أردوغان" يهدد بترحيل 50 ألف سورى من تركيا

نشر سليمان صولو وزير داخلية تركيا، عبر حسابه على تويتر، رسالة تحذير للسوريين، حيث تعهد خلال كلمته لسكان إسطنبول بترحيل 50 ألف سوري من إسطنبول خلال الـ 6 أشهر القادمة، وذلك تزامنا مع اعتماد قرار في أنطاليا بعدم دخول السوريين لشواطئ المدينة.
وقال رجل "أردوغان" فى فيديو أثار الكثير من الجدل: "لن نسمح ببقاء أي سوري بشكل غير رسمي في المحال التجارية، وسنفرض العقوبات اللازمة علي السوريين وعلي كل من يفسد راحة مواطنينا".
وأضاف: "نحن الأنصار وأنتم المهاجرين,, اتعهد لسكان أسطنبول بترحيل 50 ألف سوري من أسطنبول خلال الـ 6 شهور القادمة، كمان النهاردة تم اعتماد قرار في أنطاليا بعد دخول السوريين لشواطئ المدينة".
وتابع: "لقد أعطينا تعليمات لكل رؤساء المديريات العامة للهجرة في اسطنبول وهم الأن يعملون منذ شهرين أو ثلاثة وسينفذون"، ونوه وزير الداخلية التركي أن بلاده قامت بترحيل 4500 سوري العام الماضي إلي وطنهم، متوعداً برفع أعداد المرحلون السوريون هذا العام من تركيا إلي 50 ألف سوري.
في كلمة موجهة للسوريين، نشرها علي حسابة علي تويتر، وزير داخلية دجال الأناضول القائل نحن الأنصار وأنتم المهاجرين @suleymansoylu يتعهد لسكان أسطنبول بترحيل 50 ألف سوري من أسطنبول خلال الـ 6 شهور القادمة، كمان النهاردة تم أعتماد قرار في أنطاليا بعد دخول السوريين لشواطئ المدينة !! pic.twitter.com/hfBchp2moj— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) June 12, 2019
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