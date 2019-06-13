فيديو.. وزير داخلية "أردوغان" يهدد بترحيل 50 ألف سورى من تركيا

كتبت دينا الحسيني

نشر سليمان صولو وزير داخلية تركيا، عبر حسابه على تويتر، رسالة تحذير للسوريين، حيث تعهد خلال كلمته لسكان إسطنبول بترحيل 50 ألف سوري من إسطنبول خلال الـ 6 أشهر القادمة، وذلك تزامنا مع اعتماد قرار في أنطاليا بعدم دخول السوريين لشواطئ المدينة.

وقال رجل "أردوغان" فى فيديو أثار الكثير من الجدل: "لن نسمح ببقاء أي سوري بشكل غير رسمي في المحال التجارية، وسنفرض العقوبات اللازمة علي السوريين وعلي كل من يفسد راحة مواطنينا".

وأضاف: "نحن الأنصار وأنتم المهاجرين,, اتعهد لسكان أسطنبول بترحيل 50 ألف سوري من أسطنبول خلال الـ 6 شهور القادمة، كمان النهاردة تم اعتماد قرار في أنطاليا بعد دخول السوريين لشواطئ المدينة".