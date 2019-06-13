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فيديو.. وزير داخلية "أردوغان" يهدد بترحيل 50 ألف سورى من تركيا

الخميس، 13 يونيو 2019 06:30 م
فيديو.. وزير داخلية "أردوغان" يهدد بترحيل 50 ألف سورى من تركيا سليمان صولو وزير داخليه تركيا
كتبت دينا الحسيني

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نشر سليمان صولو وزير داخلية تركيا، عبر حسابه على تويتر، رسالة تحذير للسوريين، حيث تعهد خلال كلمته لسكان إسطنبول بترحيل 50 ألف سوري من إسطنبول خلال الـ 6 أشهر القادمة، وذلك تزامنا مع اعتماد قرار في أنطاليا بعدم دخول السوريين لشواطئ المدينة.

وقال رجل "أردوغان" فى فيديو أثار الكثير من الجدل: "لن نسمح ببقاء أي سوري بشكل غير رسمي في المحال التجارية، وسنفرض العقوبات اللازمة علي السوريين وعلي كل من يفسد راحة مواطنينا".

وأضاف: "نحن الأنصار وأنتم المهاجرين,, اتعهد لسكان أسطنبول بترحيل 50 ألف سوري من أسطنبول خلال الـ 6 شهور القادمة، كمان النهاردة تم اعتماد قرار في أنطاليا بعد دخول السوريين لشواطئ المدينة".

 


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ترحيل السوريين من تركيا

ترحيل السوريين من اسطنبول

تهديدات وزير الداخليه التركي

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