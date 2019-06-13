فى وضح النهار بلندن.. عصابة ملثمة تطعن وتضرب شابا وسط المدينة وتفر هاربة

كتب محمد جمال

شهدت العاصمة البريطانة لندن، اليوم الخميس جريمة نكراء، بحسب صحيفة " ذا صن" الأمريكية، حيث قامت عصابة مكونة من 5 أشخاص بتتبع الشاب العشرينى واسقاطة من أعلى العجلة التى كان يقودها ووجهت له عدة طعنات.

وبحسب الصحيفة قام المجرمون بالضحك بطريقة ساخرة بعد طعن الشاب وتوجيه له عدة ركلات وضربات، أدت إلى جروح عميقة فى جسده ،وتم نقل الشاب إلى المستشفى لإنقاذ حياته وهو بحالة مستقرة الأن ، فيما لم تستطيع الشرطة القبض على العصابة حتى الأن.

وأوضحت الصحيفة أن ما يقرب من 51 قتلوا فى جرائم من هذا النوع هذا العام فى بريطانيا.



الشاب ملقى على الأرض



الشرطة البريطانية فى موقع الحادث



العصابة تطعن الشاب