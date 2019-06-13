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فتاة سعودية تقوم بأول رحلة طيران رسمية بعد 6 سنوات من رخصة الطيران المدني

الخميس، 13 يونيو 2019 04:29 م
فتاة سعودية تقوم بأول رحلة طيران رسمية بعد 6 سنوات من رخصة الطيران المدني ياسمين الميمني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تمكنت الكابتن طيار السعودية، ياسمين الميمني، من التحليق بأول رحلة طيران رسمية لها عقب انضمامها لشركة طيران سعودية بطائرة من نوع ART  بعد 6 سنوات من حصولها على رخصة من هيئة الطيران المدني.

وقالت الميمني فى مقابلة مع صحيفة " عكاظ " السعودية: "وضعت قدمي على أول طريق النجاح، وخطوت خطواتي الأكثر أهمية نحو تحقيق هدفي منذ تخرجي عام 2013".

من جهته، قال المدير العام لعمليات شركة "نسمة للطيران"، الكابتن أحمد الجهني، إن ياسمين تقدمت مع فتاة أخرى و75 شابا لاختبارات البرنامج، واجتاز منهم 11 متقدما، بينهم ياسمين.

وأضاف الجهني : "بدأت دورة التدريب للمتقدمين داخل السعودية، ثم خضعوا للتدريب على الطائرة من نوع ART ونجحوا في الدورة بدرجات عالية ، ثم أرسلوا للتدريب خارج المملكة (مدريد و جاكرتا) واجتازوا التدريب"، معتبرا أن ياسمين من أفضل المتدربين وأنشطهم، ولديها صفة الدقة والالتزام بالمواعيد، ودائما ما تكون جاهزة لأي طارئ، كاشفا عن مشروع جديد للشباب والشابات السعوديين في مجال الخدمة الجوية، تقدمت له 300 فتاة، في طور الدراسة والأخذ بالخبرات السابقة.

 

 

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ياسمين الميمني

السعودية

طيران

رحلة طيران

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