غدا.. جامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة الـ 11 من الشهادة المهنية للإدارة الرياضية

كتب وائل ربيعى

ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، حفل تخريج الدفعة الـ 11 من الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، الذى تقدمه جامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولى للدراسات الرياضية CIES التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA.

تضم الدفعة 62 خريجاً من مصر والسودان والإمارات والسعودية، ويقام حفل التخرج غداً الجمعة بدار الضيافة بالجامعة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة، وبحضور عدد من الرياضيين والمسئولين بالاتحادين الدولى والمصرى لكرة القدم.