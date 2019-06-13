على طريقة فيلم Face off.. كيف تتم عمليات زراعة الوجه؟

كتبت فاطمة خليل

تحول الفيلم الأمريكى الشهير "Face off" الذى قام ببطولته جون ترافولتا ونيكولاس كيدج وأنتج عام 1997، إلى جزءاً من الواقع، فمن يتخيل أن تصبح زراعة الوجه جراحة ناجحة فى العالم وأنه يمكن لأى شخص زراعة وجه جديد بدلاً من وجهه.



فيلم face off

الفيلم الأمريكى الذى يحكى قصة نقل وجه من شخص متوفى إلى شخص آخر على قيد الحياة أصبح واقعاً فى الوقت الحالى بعد عدة سنوات من عرض الفيلم.

ما هى زراعة الوجه؟



ذكر موقع "Hopkins medicine" أن عملية زراعة الوجه هى عبارة عن زراعة الجلد والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية وأحيانًا العظام وزرع ملامح الوجه التي قد تشمل مناطق من فروة الرأس والجمجمة وصولا إلى الفك والذقن للمساعدة في استعادة وظيفتها التي قد يكون الشخص فقدها بسبب الصدمة أو التشوه فى حادث أو غيره، ويتم الحصول على الوجه من وجه شخص آخر متوفى.

تشريح الوجه



الوجه هو جزء معقد من الجسم البشري، حيث يتكون من عدة طبقات من الجلد والشعر و 44 عضلة، تتحكم هذه العضلات في كل شيء بدءًا من الحواجب وحتى حركات الأنف والتحكم في الشفاه.

يتكون الوجه أيضًا من الأوعية الدموية والأعصاب الحسية والحركية والغضاريف والعظام والأنسجة الأخرى، بالإضافة إلى الوظائف الأساسية مثل الأكل والرائحة والرؤية، تتيح مكونات الوجه للأشخاص إظهار التواصل غير اللفظي الأساسي مثل الابتسام أو العبوس.



زراعة الوجه

اسباب إجراء زراعة الوجه



لن يكون كل شخص مصاب بتشوهات في الوجه مؤهلاً لإجراء عملية زرع للوجه، وبالنسبة للكثيرين ، قد يكون من الممكن إعادة بناء الوجه باستخدام الأنسجة الخاصة بك.

الأفراد الذين يعانون من تشوهات الوجه الحادة يمكنهم إجراء عمليات زرع الوجه، قد تكون التشوهات ناتجة عن الصدمات أو الأورام السرطانية أو الحروق أو العيوب الخلقية.



عملية زراعة الوجه

كيفية إجراء عمليات زراعة الوجه



-يخضع المريض لفحص من قبل فريق زرع الوجه للتأكد من أنه يتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتحمل الجراحة، سيتم أخذ عينات دم ، وسيتم وضع السوائل الوريدية وسيتم إعطاء بعض الأدوية.

-يمكن استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية لتمييز الأوردة الموصلة على جلد المستلم.

-يذهب المريض إلى غرفة العمليات قبل بدء الإجراء بحيث يمكن وضع أي خطوط أو شاشات ضرورية يحتاجون إليها.

-بمجرد توفر وجه المتبرع ، يعمل فريقان من الجراحين في وقت واحد: يقوم أحد الفريقين بإعداد وجه المريض لقبول عملية الزرع، ويقوم الفريق الآخر بإعداد وجه المتبرع للزرع.

-بمجرد إعداد وجه المستلم والتبرع به ، يتم توصيل العظام بألواح ومسامير صلبة، ثم ، باستخدام المجهر الجراحي ، يتم توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب.

-بمجرد أن يتم تداول الدم في جميع أنحاء الوجه المزروع ، يتم توصيل أي عضلات وأعصاب متبقية وإغلاق الجلد والأنسجة الرخوة.