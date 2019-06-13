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عائلة مريم مصطفى تصل إلى مقر المحكمة ببريطانيا قبل صدور الحكم فى قضيتها

الخميس، 13 يونيو 2019 03:38 م
عائلة مريم مصطفى تصل إلى مقر المحكمة ببريطانيا قبل صدور الحكم فى قضيتها مريم مصطفى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "دايلى ميل" البريطانية إن عائلة مريم مصطفى، الطالبة المصرية التى توفيت بعد أن تعرضت لاعتداء وحشى العام الماضى فى بريطانيا، وصلت إلى مقر المحكمة لسماح الحكم الصادر بحق من قاموا بمهاجمتها.

 

وقد عانت مريم مصطفى، التى كانت تبلغ من العمر 18 عاما من سكتة دماغية أدت إلى دخولها فى غيبوبة بعد الهجوم الذى وقع فى مدينة نوتنجهام فى 20 فبراير الماضى، وتوفيت بعدد ما يقرب من شهر فى 14 مارس.

 واعترفت كل من ماريا فرايزر وبريتانيا هانتر، اللاتين تبلغان من العمر 18 عاما، ومعهما فتاة ثالثة عمرها 16 عاما بمشاركتهن فى الهجوم على مريم أمام القاضى فى 16 إبريل. وسيتم صدور الحكم ضدهن اليومم فى محكمة  نوتنجهام ،  ووصل والدا مريم وشقيقتها إلى المحكمة قبل بد الجلسة لسماع الحكم.

 

والد مريم
والد مريم
والدة مريم وشقيقتها
والدة مريم وشقيقتها
واحدة من المتهمات لدى وصولها
واحدة من المتهمات لدى وصولها
المتهمة ماريا فرايزر
المتهمة ماريا فرايزر

 


مريم مصطفى

نوتنجهام

الحكم فى قضية مريم مصطفى

بريطانيا

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