سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 10:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

طرح 4 طن لحوم ودواجن وخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأقصر

الخميس، 13 يونيو 2019 10:24 ص
طرح 4 طن لحوم ودواجن وخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأقصر لحوم - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر،أنه فى إطار التصدى للممارسات الإحتكارية وغلاء الأسعار التى يفرضها بعض التجار على المواطنين.
 
وقام جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بطرح كميات من اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية بأسعار مخفضة،وذلك دعماً للمواطنين من أبناء محافظة الأقصر من خلال منافذ بيع الشركة المصرية والمنافذ الخاصة بمحافظة الأقصر،وذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات الأساسية لهم.
 
وأضاف رئيس مدينة الأقصر،في بيان صحفى،أنه يقوم الجهاز بتقديم المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة لحماية المواطن والحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية.
 
وأوضح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر،أنه تم مؤخراً وصول كميات 2 طن من اللحوم،و2 طن دواجن وطن خيار وطن طماطم،و225 كيلو كوسة و200 كيلو فلفل أخضر بأسعار مخفضة وميسرة للمواطنين،وذلك للمساهمة في دعم السوق المحلية وإعادة ضبط الأسعار.
 

اخبار الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

القوات المسلحه

جهاز الخدمه الوطنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان ـ بابا يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان ـ بابا يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة