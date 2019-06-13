طرح 4 طن لحوم ودواجن وخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر،أنه فى إطار التصدى للممارسات الإحتكارية وغلاء الأسعار التى يفرضها بعض التجار على المواطنين.

وقام جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بطرح كميات من اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية بأسعار مخفضة،وذلك دعماً للمواطنين من أبناء محافظة الأقصر من خلال منافذ بيع الشركة المصرية والمنافذ الخاصة بمحافظة الأقصر،وذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات الأساسية لهم.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر،في بيان صحفى،أنه يقوم الجهاز بتقديم المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة لحماية المواطن والحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية.

وأوضح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر،أنه تم مؤخراً وصول كميات 2 طن من اللحوم،و2 طن دواجن وطن خيار وطن طماطم،و225 كيلو كوسة و200 كيلو فلفل أخضر بأسعار مخفضة وميسرة للمواطنين،وذلك للمساهمة في دعم السوق المحلية وإعادة ضبط الأسعار.