سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 01:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

طرح لحوم طازجة لـ50 رأس ماشية يوميًا بمنافذ الأهرام للمجمعات الاستهلاكية

الخميس، 13 يونيو 2019 01:34 م
طرح لحوم طازجة لـ50 رأس ماشية يوميًا بمنافذ الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لحوم - صورة أرشيفيه
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطرح شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية  إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية" التابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لحوم طازجة سودانية لعدد  50  رأس ماشية يوميًا بسعر 85 جنيهًا للكيلو، بجانب طرح اللحوم البلدية بسعر 110 جنيه واللحوم المجمدة بـ 65 جنيه وكذلك طرح  الدواجن المجمدة للمواطنين بمنافذ الشركة، بمحافظتى القاهرة والجيزة  بجانب أيضا طرح  توفير السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت .

وكانت  شركة الأهرام قد أكدت  أنه يتم مد فروع ومنافذ الشركة بالسلع والمنتجات الغذائية أولا بأول  فى إطار الحرص على توفير المنتجات للمواطنين حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع للشركات التابعة من خلال لجنة المشتريات المركزية بشكل مستمر.

 


التموين

الاهرام للمجمعات الاستهلاكية

لحوم طازجة

القاهرة والجيزة

أسعار اللحوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة