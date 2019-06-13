طرح لحوم طازجة لـ50 رأس ماشية يوميًا بمنافذ الأهرام للمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تطرح شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية" التابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لحوم طازجة سودانية لعدد 50 رأس ماشية يوميًا بسعر 85 جنيهًا للكيلو، بجانب طرح اللحوم البلدية بسعر 110 جنيه واللحوم المجمدة بـ 65 جنيه وكذلك طرح الدواجن المجمدة للمواطنين بمنافذ الشركة، بمحافظتى القاهرة والجيزة بجانب أيضا طرح توفير السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت .

وكانت شركة الأهرام قد أكدت أنه يتم مد فروع ومنافذ الشركة بالسلع والمنتجات الغذائية أولا بأول فى إطار الحرص على توفير المنتجات للمواطنين حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السلع للشركات التابعة من خلال لجنة المشتريات المركزية بشكل مستمر.