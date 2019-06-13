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طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

الخميس، 13 يونيو 2019 09:57 ص
طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب

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ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الإفريقى، وفد مصر فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى البنك والمنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2019 فى عاصمة غينيا الاستوائية، مالابو.

وترأس محافظ البنك المركزى، الوفد المصرى فى اجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظى البنك والمعنية بمناقشة الزيادة السابعة لرأس مال البنك، حيث دعا إلى عقد الاجتماع التشاورى الأخير للجنة فى شرم الشيخ فى سبتمبر القادم.

ومن المتوقع أن يسفر اجتماع شرم الشيخ، عن الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأس مال البنك من خلال إيجاد توافق حول نسبة وآليات الزيادة وكذا برنامج عمل البنك خلال الـ10 سنوات القادمة.

والتقى طارق عامر، بكين أوفورى عطا، وزير مالية غانا، حيث ناقشا أهمية تبادل الخبرات ببن البلدين فى مجالات الاستثمار والقطاع المصرفى، خاصة فى ظل التجربة المصرية الرائدة فى إصلاح القطاع المصرفى وتطبيق سياسات مالية ناجحة أدت إلى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر.

واستعرض وزير مالية غانا، خطة دولته، والتى تم اعتمادها حديثا، للتخارج من الاعتماد على الدين الخارجى لتمويل البرامج التنموية وذلك من خلال العمل على جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتسلم طارق عامر، جائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى إفريقيا لعام 2019 وذلك خلال الحفل السنوى للمصرفى الإفريقى(African Banker)  والذى أقيم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى فى مالابو.

 

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أخبار الاقتصاد

البنك الإفريقى للتنمية

طارق عامر

اليوم السابع بلس

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