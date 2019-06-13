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ضبط 7 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بالجيزة

الخميس، 13 يونيو 2019 02:14 م
ضبط 7 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بالجيزة سرقة دراجة بخارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 عاطلين، تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط أفراد تشكيل عصابى فى سرقة عدد كبير من الدراجات البخارية، وبيعها لعملائهم.

وبالحصول على إذن من النيابة، وإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، تبين أنهم "عاطلين"، سبق اتهام عدد منهم فى قضايا سابقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن الدراجات البخارية المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


تشكيل عصابى

سرقة الدراجات

سرقة دراجة بخارية

امن الجيزة

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