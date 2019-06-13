ضبط 35 قطعة سلاح و27 لفافة هيرويين وتنفيذ 2285 حكما قضائيا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية بالإشتراك مع الأمن العام استهدفت الحملة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام وكذلك القضايا التموينية .

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية الية و7 بندقية خرطوش و21 فرد روسى محلى و5 طلقات من ذات العيار وفرد خرطوش محلى و5 قطع سلاح أبيض بإجمالى 35 قطعة سلاح متنوعه.

كما تمكنت الحملة من ضبط 27 لفافة سلوفانية لمادة الهروين ومبلغ مالي 130 جنية وسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال وهاتف محمول حيازة المتهم طارق ا م م وشهرته طارق أ 31 سنة عامل ومقيم قسم اول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الابيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه

واستكملت الحملة اعمالها بتنفيذ" 2285 " حكما قضائيا متنوعا ضد هاربين من احكام وتم ضبط 54 قضية تموينية منها" 7 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 9" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 6" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وقضية كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق.