ضبط 30 عاطلا بحوزتهم مخدرات فى حملة أمنية بالعبور والخصوص

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، حملة أمنية على البؤر الإجرامية فى أقسام شبرا الخيمة والخصوص وطوخ وكفرشكروالعبور، لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 30 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 30 عاطلا خلال حملة أمنية ،وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 600 جرام من الحشيش المخدر، و400 جرام من مخدر الهيروين و400 قرص مخدر ومبالغ مالية، و7 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.