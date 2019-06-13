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ضبط 1724 سيارة تسير بسرعات جنونية فى الطرق الرابطة بين المحافظات

الخميس، 13 يونيو 2019 08:23 ص
ضبط 1724 سيارة تسير بسرعات جنونية فى الطرق الرابطة بين المحافظات حملة مرورية ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1724 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار، لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


حملات مرورية بالطرق

اجهزة الرادار

السرعات الجنونية

رصد المخالفات بالطرق

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