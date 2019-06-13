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ضبط 14 ألف لتر بنزين 80 قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ

الخميس، 13 يونيو 2019 08:42 م
ضبط 14 ألف لتر بنزين 80 قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ محطة بنزين " أرشيفيه"
كفر الشيبخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن ادارة المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ،  تمكنت من ضبط "ا.م" وكيل الجمعية التعاونية للبترول بناحية العلامية التابعة لقرية ابشان مركز بيلا، لقيامه بتجميع كمية 14612 لتر بنزين 80 مجمعة بالخزانات، زيادة عن الرصيد الدفتري بالمحطة بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء.
 
وأوضح المحافظ، أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة من البنزين بداخل المحطة وذلك بموجب اقرار استلام وتحفظ بصفة امانة على القائم بالبيع بالمحطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وجارى تكثيف الرقابة على محطات بيع الوقود بدائرة المحافظة تباعاً للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالسعر الرسمي والضرب بأيدي من حديد على كل من تسول له نفسة من أصحاب المحطات من سرقة هذه السلعة الحيوية الهامة المدعمة.
 
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه كلف بتكثيف الرقابة على محطات بيع الوقود الواقعة بدائرة المحافظة، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون للصالح العام مقدماً خالص الشكر للمتابعة التموينة لمكتب المحافظ والاجهزة المعاونة لجهودهم المبذولة.
 
 

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