ضبط 135 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 135 شيكارة اسمدة مدعمة بمركز دمنهور قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق