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ضبط 135 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الخميس، 13 يونيو 2019 01:11 ص
ضبط 135 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة اسمدة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة  إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 135 شيكارة اسمدة مدعمة بمركز دمنهور قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة 
 
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق
 

 


اخبار البحيرة

حملات تموينية

اسمدة مدعمة

مركز دمنهور

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