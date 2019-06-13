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ضبط 1255 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 م
ضبط 1255 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حملات مرورية -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1255 مخالفة .
 
ووجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بشن حملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير 1255 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 233 مخالفة إنتظار خاطئ ، و140حالة تصالح فورى، وسحب وحجز 20  دراجة  نارية  ،وتحصيل مبلغ 1400جنيه.
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 14 رخصة، و7 حالات تصالح وتحصيل 2400 جنية غرامة.
 

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