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ضبط عاطل هارب من 35 حكم بسرقة تيار كهربائى بالعبور

الخميس، 13 يونيو 2019 01:12 م
ضبط عاطل هارب من 35 حكم بسرقة تيار كهربائى بالعبور سرقه التيار الكهربائى-ارشيفية
القليوبية-نيفين طه

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القت مباحث العبور القبض، على عاطل هارب من 35 حكم حبس بسرقة تيار كهربائى، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقي المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم العبور، إخطاراً بضبط المدعو "س.ع"42 سنة،عاطل، المطلوب التنفيذ عليه في عدد 35 حكم حبس " سرقة تيار كهربائى "، أولهم القضية رقم 3804 لسنة 2019 جنح قسم العبور، سرقة تيار كهربائى ، حصر رقم 2443 لسنة 2019م ، بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه ، أخرهرم القضية رقم 3789 لسنة 2009 جنح قسم العبور،سرقة تيار كهربائى ، حصر رقم 2839 لسنة 2019، بالغرامة 20 الف جنيه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 

العبور

تنفيذ أحكام

سرقة تيار كهرباء

امن القليوبية

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