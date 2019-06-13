صور.. 55 نادى ومركز شباب بكفر الشيخ لإذاعة أمم أفريقيا عبر شاشات كبرى مجانا

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعدت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ برئاسة الدكتور عزت محروس، لكأس الأمم الأفريقية، وذلك من خلال توفير شاشات عرض لإذاعة البطولة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وتخصيص أماكن للمشاهدة المجانية طوال أيام البطولة والتى تبدأ من يوم 21 يونيه الجاري وحتى 19 يوليه القادم.

قال الدكتور عزت محروس، مدير عام الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، حريص على إتاحة مشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية لجميع المواطنين مجانا، ولذا تم تجهيز 55 مركز شباب ونادى حتى الآن، بالإضافة إلى معسكر الشباب ببلطيم، حيث تم وضع أجهزة تلفزيونية وشاشات عرض وداتا شو، لكي يتمكن اعضاء مراكز الشباب وكافة الأهالي من متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف محروس، أن المراكز الشبابية والأندية المتاح بها مشاهدة كأس الأمم الأفريقية هم أندية: كفرالشيخ وسخا ومطوبس وقلين ودسوق، اما مراكز الشباب فهي، الرياض وكفرالشيخ وبلطيم ودسوق وقلين وبيلا وبلنكومه وشباس عمير، والحلمية و 8 المعمورة والقليعه والمناوفة وقبريط ومنية الإشراف وابو دراز وسنهور المدينة وشباس الشهداء ومحلة ابو علي وابو مندور وحازق ومنشأة عباس وإصلاح شالما ودمرو والشخلوبة، وسيدي نصر وإسحاق ومنية المرشد، ومركز شباب عمرو بمطوبس وبرنبال ومعدية مهدي وخان الجني، والجزيرة الخضراء وخليج بحري، وخليج قبلي والقني، والدهر والسعادة وبني بكار وبرج مغيزل وزغلول ابو زيد، و الشهابية ومعسكر شباب مصيف بلطيم وابو طبل

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه تم إصدار تعليمات مباشرة لجميع مراكز الشباب لتشغيل البث الأرضى علي قناة تايم سبورت، وكذلك قيام المراكز الشبابية التي بها اعتمادات مالية بشراء داتا شو لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المتوقع ان يزيد عدد المراكز الشبابية والأندية التي ستعرض المبارايات خلال الأسبوع القادم.