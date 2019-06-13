سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 01:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 55 نادى ومركز شباب بكفر الشيخ لإذاعة أمم أفريقيا عبر شاشات كبرى مجانا

الخميس، 13 يونيو 2019 12:59 م
صور.. 55 نادى ومركز شباب بكفر الشيخ لإذاعة أمم أفريقيا عبر شاشات كبرى مجانا مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعدت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ برئاسة الدكتور عزت محروس، لكأس الأمم الأفريقية، وذلك من خلال توفير شاشات عرض لإذاعة البطولة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وتخصيص أماكن للمشاهدة المجانية طوال أيام البطولة والتى تبدأ من يوم 21 يونيه الجاري وحتى 19  يوليه القادم.
 
قال الدكتور عزت محروس، مدير عام الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، حريص على إتاحة مشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية لجميع المواطنين مجانا، ولذا تم تجهيز 55 مركز شباب ونادى حتى الآن، بالإضافة إلى معسكر الشباب ببلطيم، حيث تم وضع أجهزة تلفزيونية وشاشات عرض وداتا شو، لكي يتمكن اعضاء مراكز الشباب وكافة الأهالي من متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 
وأضاف محروس، أن المراكز الشبابية والأندية المتاح بها مشاهدة كأس الأمم الأفريقية هم أندية: كفرالشيخ وسخا ومطوبس وقلين ودسوق، اما مراكز الشباب فهي،  الرياض وكفرالشيخ وبلطيم ودسوق وقلين وبيلا وبلنكومه وشباس عمير، والحلمية و 8 المعمورة والقليعه والمناوفة وقبريط ومنية الإشراف وابو دراز وسنهور المدينة وشباس الشهداء ومحلة ابو علي وابو مندور وحازق ومنشأة عباس وإصلاح شالما ودمرو والشخلوبة، وسيدي نصر وإسحاق ومنية المرشد، ومركز شباب عمرو بمطوبس وبرنبال ومعدية مهدي وخان الجني، والجزيرة الخضراء وخليج بحري، وخليج قبلي والقني، والدهر والسعادة وبني بكار وبرج مغيزل وزغلول ابو زيد، و الشهابية ومعسكر شباب مصيف بلطيم وابو طبل
 
وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه تم إصدار تعليمات مباشرة لجميع مراكز الشباب لتشغيل البث الأرضى علي قناة تايم سبورت، وكذلك قيام المراكز الشبابية التي بها اعتمادات مالية بشراء داتا شو لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المتوقع ان يزيد عدد المراكز الشبابية والأندية التي ستعرض المبارايات خلال الأسبوع القادم. 
 
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (1)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح

مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (2)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح 

مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (3)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (4)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح 

مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (5)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح 

مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (6)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح 

مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (7)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح

مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (8)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح 

مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (9)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح 

مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح (10)
مراكز الشباب والاندية التي تفتح أبوابها للجمهور بكفر الشيح 

 


كفر الشيخ

شباب ورياضة

بطولة كأس الأمم الأفريقية

شاشات عرض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسكندرية مارية.. واستادها تحفة فنية.. ينتظر المجموعة الثانية بطولة كأس الأمم الأفريقية.. تطوير الملعب والإضاءة وغرف تغيير الملابس والمقصورة الرئيسية.. واللجنة المشرفة: جاهز لاستضافة 7 مباريات

الخميس، 13 يونيو 2019 09:05 ص

لاعبون شاركوا فى بطولة الأمم الأفريقية واتجهوا للتمثيل.. تعرف عليهم

الخميس، 13 يونيو 2019 01:09 ص

"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص بالأمم الإفريقية لمخالفته المعايير والأعراف المكتوبة

الخميس، 13 يونيو 2019 12:39 ص

الصحف المصرية: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد.. "إنجليزى الثانوية" مر بسلام وشكاوى محدودة من "الترجمة".. المنتخب الوطنى يواجه تنزانيا فى البروفة الأولى قبل كأس الأمم الإفريقية

الخميس، 13 يونيو 2019 12:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة