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صور.. مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبدارى بأسيوط

الخميس، 13 يونيو 2019 04:24 م
صور.. مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبدارى بأسيوط مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وآخرى نقل ثقيل بالطريق الزراعة بمنطقة العقال القبلى التابعة لمركز البدارى بمحافظة أسيوط.
 
كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تلقى إخطاراً من محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل ثقيل، على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص وإصابة آخر.
 
تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى البدارى المركزى، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.
 
مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط (1)
مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط

مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط (2)
مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط 

مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط (3)
مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط 

مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط (4)
مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط 

مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط (5)
مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط
 
مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط (6)
مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالبداري بأسيوط 

 


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