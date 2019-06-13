صور .. مركز الداخلة يمهل المتأخرين عن سداد رسوم تقنين الأراضى 5 أيام

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لإزالة حالات المتأخرين عن سداد مستحقات الدولة من رسوم تقنين أراضى وضع اليد، بزمام المركز والقرى التابعة له.

قال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، انه جري تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لتنفيذ الازالة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات تقنين أراضى وضع اليد.

أضاف رئيس المركز، أن الصادر بحقهم قرارات إزالة طلبوا منحهم مهلة 48 ساعة لتدبير وسداد المستحقات، وتمت الموافقة على منحهم 5 أيام لسداد المتأخرات علي أن يتم التتفيذ فعليا بمعرفة اللجنة يوم الثلاثاء القادم.