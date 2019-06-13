صور .. محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبتين الحاصلتين علي المركز الاول علي مستوي المحافظة بالشهادتين الإبتدائية والاعدادية الأزهرية، وهما "فاطمة عاطف عبد الرازق"، الأولي بالشهادة الإبتدائية، و"مريم سعيد حسن"، الأولى بالشهادة الإعدادية.

وأعرب الزملوط،سعادته وتقديره لهذا النجاح الباهر، متمنيا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية المقبلة، وبذل مزيد من الجهد لحصد مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية، كما وعد بتكريم جميع الأوائل في إحتفالية كبري تقيمها المحافظة قريبا.