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صور .. مآساة أسرة تعيش فى غرفة بالغربية وعائلهم معاق ويطالبون بمعاش

الخميس، 13 يونيو 2019 10:53 ص
صور .. مآساة أسرة تعيش فى غرفة بالغربية وعائلهم معاق ويطالبون بمعاش احمد رب الأسرة خلال لقاءه مع اليوم السابع
الغربية - محمد طارق

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 تحمل الحياة كثيرا من المفاجآت لبعض الأشخاص وقد تتحول مع هذه المفاجأة إلى مآساة تتجسد كل يوم لتعتصر صاحبها بالألم ، حياة صعبة ومأساة حقيقية تعيشها أسرة مكونة من 5 أشخاص، بقرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عائلهم لم يتجاوز عمره ال35 عاما واصيب فى حادثة تسببت فى اعاقته بيده اليسرى ، ولم يعد يقوى على العمل.
 
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التقى " اليوم السابع " بالشاب أحمد عبد الله الذي يبلغ من العمر 35 سنة ، كان يعمل عامل باليومية في أحد مصانع الطوب بالقرية، التى تعتبر من أكثر القرى التي يعمل كل سكانها في مصانع الطوب، لعدم وجود مهن يعملون بها سوى تلك المهنة .
 
مأساة أسرة تعيش في غرفة واحدة
 
وروى أحمد": كنت أعمل في أحد مصانع القرية بأجر 50 جنية يوميا، وكنت راضيا بما قسمة الله لي، وفي يوم من الأيام وعند عودتي من العمل أصيبت في حادث بدراجتي البخارية، مما عدى إلى أصابتي إصابات بالغه، أنفقت بعد ذلك كل ما أملك وبمساعدة أهل الخير من القرية، واستطعت النهوض من جديد ، ولكن نهوض بأعاقة جعلتني غير قادر على العمل .
 
 
المنزل من الداخل
 
وأضاف أحمد لدى من الأبناء ثلاثة " إبراهيم ، محمد ، جومانا " جميعهم اطفال ، لم اقدر على تحمل تكاليف دراستهم، الجميع فى القرية يساعدونى على تكاليف المعيشة ولكن لم اتمكن من تعليمهم ، لعدم قدرتى على العمل بسبب اعاقتى بيدى اليسرى .
 
الغرفة التي يعيشون فيها
 
وأشار نعيش جميعا في غرفة واحدة ، أعيش فيها أنا وزوجتي واطفالي السقف كاد أن ينهار علينا لأنه من الاخشاب القديمة، وزوجتي تعمل بمساعدة الأهالي داخل المنازل لتساعدني على تحمل تكاليف المعيشة ، وقدمت لصرف معاش تكافل وكرامة ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة عليه من إدارة الشئون بالقرية، مع العلم بأنه ينطبق جميع الشروط والأوراق .
 
 
الإعاقة وتركيب شرائح ومسامير
 
وناشد أحمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه ، بضرورة التدخل وتوفير فرصة عمل له يستطيع العمل بها باعاقته ، وتوفير معاش تكافل وكرامة له يساعدةه على الإنفاق على أطفاله وتعليمهم .
 
للتواصل مع الحالة : 01018765151
 
 
 

قرى الغربية

اعاقة بدنية

معاش تكافل

حالات انسانية

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