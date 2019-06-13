صور .. مآساة أسرة تعيش فى غرفة بالغربية وعائلهم معاق ويطالبون بمعاش

الغربية - محمد طارق

تحمل الحياة كثيرا من المفاجآت لبعض الأشخاص وقد تتحول مع هذه المفاجأة إلى مآساة تتجسد كل يوم لتعتصر صاحبها بالألم ، حياة صعبة ومأساة حقيقية تعيشها أسرة مكونة من 5 أشخاص، بقرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عائلهم لم يتجاوز عمره ال35 عاما واصيب فى حادثة تسببت فى اعاقته بيده اليسرى ، ولم يعد يقوى على العمل.





التقى " اليوم السابع " بالشاب أحمد عبد الله الذي يبلغ من العمر 35 سنة ، كان يعمل عامل باليومية في أحد مصانع الطوب بالقرية، التى تعتبر من أكثر القرى التي يعمل كل سكانها في مصانع الطوب، لعدم وجود مهن يعملون بها سوى تلك المهنة .





وروى أحمد": كنت أعمل في أحد مصانع القرية بأجر 50 جنية يوميا، وكنت راضيا بما قسمة الله لي، وفي يوم من الأيام وعند عودتي من العمل أصيبت في حادث بدراجتي البخارية، مما عدى إلى أصابتي إصابات بالغه، أنفقت بعد ذلك كل ما أملك وبمساعدة أهل الخير من القرية، واستطعت النهوض من جديد ، ولكن نهوض بأعاقة جعلتني غير قادر على العمل .





وأضاف أحمد لدى من الأبناء ثلاثة " إبراهيم ، محمد ، جومانا " جميعهم اطفال ، لم اقدر على تحمل تكاليف دراستهم، الجميع فى القرية يساعدونى على تكاليف المعيشة ولكن لم اتمكن من تعليمهم ، لعدم قدرتى على العمل بسبب اعاقتى بيدى اليسرى .





وأشار نعيش جميعا في غرفة واحدة ، أعيش فيها أنا وزوجتي واطفالي السقف كاد أن ينهار علينا لأنه من الاخشاب القديمة، وزوجتي تعمل بمساعدة الأهالي داخل المنازل لتساعدني على تحمل تكاليف المعيشة ، وقدمت لصرف معاش تكافل وكرامة ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة عليه من إدارة الشئون بالقرية، مع العلم بأنه ينطبق جميع الشروط والأوراق .





وناشد أحمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه ، بضرورة التدخل وتوفير فرصة عمل له يستطيع العمل بها باعاقته ، وتوفير معاش تكافل وكرامة له يساعدةه على الإنفاق على أطفاله وتعليمهم .

للتواصل مع الحالة : 01018765151