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صور.. قوات مكافحة الشغب فى هونج كونج تتجمع خارج المجلس التشريعى بعد يوم من العنف

الخميس، 13 يونيو 2019 08:01 ص
صور.. قوات مكافحة الشغب فى هونج كونج تتجمع خارج المجلس التشريعى بعد يوم من العنف قوات مكافحة الشغب فى هونج كونج تتجمع خارج المجلس التشريعى
رويترز

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اعمال عنف فى مظاهرات هونج كونج
اعمال عنف فى مظاهرات هونج كونج

 

ونشرت وكالة رويترز للأنباء، صورا لتجمع شرطة قوات مكافحة الشغب فى هونج كونج خارج المجلس التشريعي ، بعد يوم من العنف.

كما أظهرت الصور أشخاص يزيلون القمامة خارج مبنى المجلس التشريعي، والتي خلفوها بعد اشتباكات عنيفة خلال احتجاج على مشروع قانون مقترح لتسليم المجرمين مع الصين في هونغ كونغ

احدى المتظاهرات تجلس فى الطريق
احدى المتظاهرات تجلس فى الطريق

 

اشخاص يزيلون مخلفات اعتصامهم فى هونج كونج
اشخاص يزيلون مخلفات اعتصامهم فى هونج كونج

 

اشخاص يزيلون مخلفات اعتصامهم فى هونج كونج2
اشخاص يزيلون مخلفات اعتصامهم فى هونج كونج2

 

اشخاص يزيلون مخلفات اعتصامهم فى هونج كونج3
اشخاص يزيلون مخلفات اعتصامهم فى هونج كونج3

 

المظاهرات فى هونج كونج
المظاهرات فى هونج كونج

 

عمال النظافة يزيلون مخلفات الاعتصام
عمال النظافة يزيلون مخلفات الاعتصام

 

قوات مكافحة الشغب فى هونج كونج تتجمع خارج المجلس التشريعى 2
قوات مكافحة الشغب فى هونج كونج تتجمع خارج المجلس التشريعى 2

 

قوات مكافحة الشغب فى هونج كونج تتجمع خارج المجلس التشريعى
قوات مكافحة الشغب فى هونج كونج تتجمع خارج المجلس التشريعى

 

مظاهرات هونج كونج
مظاهرات هونج كونج

 


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