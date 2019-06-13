صور.. قطاع كهرباء الوادى الجديد ينفذ مشروعات بتكلفة 19 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادى الجديد الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات استكمالا لتنفيذ الخطة الاستثمارية للقطاع للعام المالى 2018 / 2019 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 19 مليون جنيه.

أكد المهندس مازن رضوان أنه جرى تنفيذ 3 مشروعات فى مركز الداخلة بتكلفة 11 مليونا و500 ألف جنيه، والتى تضمنت عملية تأمين تغذية زراعات قرى غرب الموهوب بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، وتدعيم منطقة عين جامع بمدينة موط بتكلفة 903 ملايين جنيه، وتدعيم منطقة عين معلى بمدينة موط أيضا بتكلفة 406 آلاف جنيه.

أوضح رضوان أنه جرى أيضا الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات بمركز الخارجة، والتى تضمنت مشروع تخفيف أحمال عن حلقات حى الاقتصادى ومنطقة سرور والمهندسين وأحمد فخرى بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه، ومشروع تدعيم أكشاك كهرباء القنوات وأحمد على وعبد الغفار والبساتين بتكلفة إجمالية بلغت 926 ألف جنيه.

وأكد رضوان أن القطاع انتهى من إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بالقرى والهندسات بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه تدعيم منطقة مطار الخارجة بتكلفة 60 ألف جنيه، وذلك ضمن أعمال خطة الجهد المنخفض والمتوسط بالقطاع.























