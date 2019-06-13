صور.. "شهر بدور" .. ندوة للقومى للمرأة ببنى سويف لمناهضة ختان الإناث

بنى سويف : هانى فتحى

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بني سويف، ندوة توعيه بختان الاناث بمقر الوحدة المحليه لقرية تزمنت الشرقيه بمركز بني سويف،وذلك فى اطار الحملة التوعويه التى اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الامين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة،بعنوان"شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية .

وحضر الندوة نرمين محمود مقرره فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ،وابراهيم عوض ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة وشيماء كرم منسق خط نجده الطفل بالمحافظة ومسئول لجان الحماية .

تناول اللقاء عرض الخلفيه التاريخيه لعاده الختان وإنها عاده افريقيه قديمه ولها اضرار اجتماعيه ونفسيه على الفتاه،كما تم تناول الاب اثناثيوس فوزي راعي كنيسة العذراء بدرب العيد رأي الدين المسيحي في عاده الختان قائلا " انها عبارة عن جريمة اخلاقيه ومخالفه شرعيه وتشويه وأذى نفسي وبدني وتسبب مشكلات زوجيه بين الزوجين".

كما تناول الشيخ سيد زايد أمام وخطيب مسجد موافي رأي الدين الإسلامي في القضية،مشيرا الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت ختان اي من بناته ولا زوجاته وان الختان عاده وليس عباده.

وتناول الدكتور هشام ذكرى اخصائي النساء والتوليد الأضرار الصحية للختان والتى تسبب مشاكل صحية للسيدات على المدى البعيد .

وقال محمد جمال محامى أن القانون جرم ختان الاناث ،وان من يقوم بإجراء تلك العمليه يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون ،اقل عقوبة فيها الحبس 5 سنوات و تكون الجريمة مثل جريمة هتك العرض في قانون العقوبات .

اختتم اللقاء بعمل مسابقات فنيه للأطفال واسئله للحضور وتوزيع جوائز وهدايا عينيه .