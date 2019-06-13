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صور.. سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب آلاف الرموش الصناعية

الخميس، 13 يونيو 2019 08:50 م
صور.. سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب آلاف الرموش الصناعية محاولة تهريب آلاف الرموش الصناعية
كتب هانى عثمان

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أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب آلاف الرموش الصناعية بحوزة راكب قادم من السعودية، محاولا استغلال خروج المعتمرين وتغيير الوردية، وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضده.
 
وقال مصدر، أثناء إنهاء إجراءات وصول المسافرين على أحد الطائرات القادمة من السعوديه، اشتبه مدير الجمرك الدكتور ماجد موسي، ومدير الإدارة الرابعة اشرف بدوى، في راكب حاول استغلال إزدحام الصالة الموسمية بالمعتمرين وكذلك تغيير الورديات.
 
وأضاف المصدر،  بعرض الأمر على  جمال عبد الفتاح المدير العام، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت، جهاد محمد عبد الله الوكيل رئيس القسم المشرف على الصالة، أكرامي احمد عبد اللاه رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحمد حمدي الجوادي مأمور الجمرك، وتامر أحمد خالد مأمور الجمرك، حيث تم ضبط كميات كبيرة (عدة آلاف) من الرموش الصناعية مخفاه بين طيات الملابس بعد إخراجها من العبوات الكرتونية والتي وجدت في حقيبة اخري.
 
محاولة تهريب آلاف الرموش الصناعية (2)
 
محاولة تهريب آلاف الرموش الصناعية (1)
 

 


رموش صناعيه

مطار القاهره

جمارك المطار

اخبار المطار

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