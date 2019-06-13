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صور.. "رياضة الأقصر" تشارك بأولمبياد الطفل المصرى وبرنامج سفراء ضد الفساد

الخميس، 13 يونيو 2019 01:17 م
صور.. "رياضة الأقصر" تشارك بأولمبياد الطفل المصرى وبرنامج سفراء ضد الفساد شباب ورياضة الأقصر تشارك بدورة أولمبياد الطفل المصرى
الأقصر – أحمد مرعى

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قال حفني بركات حفني مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إنه شارك برفقة وفد من المديرية في فعاليات دورة أولمبياد الطفل المصري بالقاهرة، بهدف الاهتمام بتنمية واستثمار قدرات النشء في مختلف المحافظات في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن أولمبياد الطفل المصري يُعد ترجمة لتوجيهات الرئيس للاهتمام بالرياضة باعتبارها القوة الناعمة للدولة.

وأضاف حفني بركات حفني لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تحرص علي دعم الأطفال وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالطفل ودعمه، حيث إن القيادة السياسية تضع أطفال مصر ضمن أولوياتها، فالطفل وبناء قدراته عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً الي أن أولمبياد الطفل ستحقق بيئة قوية للمنافسة على النسق الدولي وستؤهله للاشتراك في المحافل الدولية، مؤكداً علي أن فعاليات أولمبياد الطفل في مرحلته الاولى تتضمن 15 مسابقة بها مجموعة مختلفة من الالعاب الجماعية والفردية، بالإضافة الي مجموعة من العروض الفنية والثقافة التي تعكس تقاليد المجتمع المصري الأصيل.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه شارك أيضاً وفد من المديرية في ختام برنامج سفراء ضد الفساد التي نظمته الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتورة عزة الدري رئيس الادارة المركزية للطلائع، وقد تم تسليم شهادات تقدير للمشاركين المرحلة الثالثة من البرنامج بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، وذلك إستكمالاً لتنفيذ للمشروع القومى سفراء ضد الفساد والمفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحا الفساد تحت شعار سفراء ضد الفساد (المرحله الثالثة).

 

وشاركت مديرية الشباب والرياضة في البرنامج بإشراف مرعي النوبي وكيل المديرية للشباب، وبحضور مرو محمد أحمد المعناوى مدير ادارة الطلائع بالمديرية، ومتابع المشروع أمل محمد المهدى، حيث قام الطلائع بشرح مبادرات ليتم تنفيذها فى المرحلة القادمة على ارض الواقع بمحافظة الاقصر والعدد المستهدف لاستكمال المشروع القومى لتنفيذ فى المرحلة القادمة بمشاركة 4800 طليع وطليعة على المستوى محافظة الاقصر.

 

 

شباب ورياضة الأقصر تشارك بدورة أولمبياد الطفل المصري وبرنامج سفراء ضد الفساد (1)
شباب ورياضة الأقصر تشارك بدورة أولمبياد الطفل المصري وبرنامج سفراء ضد الفساد 

 

شباب ورياضة الأقصر تشارك بدورة أولمبياد الطفل المصري وبرنامج سفراء ضد الفساد (2)
شباب ورياضة الأقصر تشارك بدورة أولمبياد الطفل المصري وبرنامج سفراء ضد الفساد 

 

شباب ورياضة الأقصر تشارك بدورة أولمبياد الطفل المصري وبرنامج سفراء ضد الفساد (3)
شباب ورياضة الأقصر تشارك بدورة أولمبياد الطفل المصري وبرنامج سفراء ضد الفساد

دورة اولمبياد الطفل المصرى

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شباب الاقصر

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