صور.. حملة مكبرة لإزالة الاشغالات أسفل كوبرى 27 غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قام اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، ويرافقه سكرتيرة عام الحى المهندسة ابتسام الشافعي، بقيادة حملة لإزالة الاشغالات والفروشات التى تشغل حرم الطريق العام بشارع سوق الجمعة، حيث تم رفع جميع الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية، تم تنفيذ حملة إزالة الاشغالات أسفل كوبرى 27 وشارع القفال.

يأتى ذلك، بناء علي تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، فى إطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات والفروشات التي تشغل الطريق العام، واستمرارا لإعادة الانضباط للشارع السكندرى بنطاق الحى، وتنفيذآ لقرار المجلس التنفيذي رقم 17 بشان فرض غرامات مالية فورية لردع المخالفين من أصحاب المقاهي والمحلات العامة، التى تقوم بالفرش خارجها وتعوق حركة المارة.

وتم تحصيل غرامات مالية فورية، بمبلغ خمسة آلاف جنيه، لإعادة الانضباط للشارع السكندري، وتنفيذ عقوبات رادعه للمخالفين للقانون، بوجود مشرف المتابعة الميدانية ومدير اشغال الطريق، ومفتشي ادارتي المتابعة الميدانية واشغال الطريق.