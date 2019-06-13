صور .. حملة إزالة فورية ضد محاولة بناء مخالف بحى الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك بلاغًا من إدارة المتابعة الميدانية بالحي بملاحظة محاولة بناء مخالف خلال الجولة المرورية بحارة موسى المتفرع من شارع عبد المنعم.

وقد كلفت بالإنتقال لموقع البلاغ للمعاينة وإزالة جميع الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة، وذلك من خلال إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي.

وبالمعاينة تبين أن هناك شروع في أعمال بناء مخالف بالدور الرابع للعقار ووجود شدة خشبية، تم العمل على شدها والتحفظ عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتوجيه الإنذار لهم بعدم تكرار المخالفة.

يأتي هذا في إطار إستراتيجية الحي في العمل على إيقاف التعديات والمخالفات بنطاق الحي وفرض الإلتزام بالقانون على الجميع.