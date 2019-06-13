صور.. حملات مرورية ليلية لضبط المخالفين بمراكز ومدن الغربية

الغربية - محمد طارق

شنت إدارة المرور بالغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، حملات ليلية مرورية موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بناءً على توجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية

وتمكنت حملة مرورية، من رصد مخالفات مرورية تنوعت لسيارات تسير بدون لوحات وانتظار خاطئ ومركبات توك توك مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما تستكمل الحملات رصد المخالفات بشكل يومى.