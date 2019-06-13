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صور.. حملات مرورية ليلية لضبط المخالفين بمراكز ومدن الغربية

الخميس، 13 يونيو 2019 01:31 ص
صور.. حملات مرورية ليلية لضبط المخالفين بمراكز ومدن الغربية جانب من الحملة
الغربية - محمد طارق

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شنت إدارة المرور بالغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، حملات ليلية مرورية موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بناءً على توجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
 
وتمكنت حملة مرورية، من رصد مخالفات مرورية تنوعت لسيارات تسير بدون لوحات وانتظار خاطئ ومركبات توك توك مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما تستكمل الحملات رصد المخالفات بشكل يومى.
 
جانب.من الحملات
جانب من الحملات

حملات ليلية لمرور الغربية
حملات ليلية لمرور الغربية

حملات ليلية لمرور الغربيه.
حملات ليلية لمرور الغربية

حملات ليلية لمرور الغربيه_2
حملات ليلية لمرور الغربية

حملات ليليه لمرور الغربية_1
حملات ليلية لمرور الغربية

 


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