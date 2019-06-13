صور.. إغلاق 5 مصانع آيس كريم وإعدام 1350 كيلو أغذية فاسدة بمركز المنصورة

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن غلق 5 مصانع لتصنيع الآيس كريم والعصير، وإعدام وضبط 1350 كيلو أغذية متنوعة تالفة بقريتي ميت الصارم وعزبة فوده التابعتين لمركز المنصورة .

جاء ذلك بناءا على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلي الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والذي أشار إلى أن الحملات أسفرت عن إعدام 400 كيلو أغذية تالفة وضبط 270 كيلو آيس كريم وسحب عينات للفحص المعملي وتحرير 5 محاضر في ثلاثة مصانع بميت الصارم وعزبة فوده .

كما تم إعدام 680 كيلو آيس كريم وعصير ومستحلب ولب عصير مانجو وفراولة لاستخدام الوان صناعية غير مصرح بها في مصنعين بعزبة فودة مركز المنصورة .

وقد أوصت الحملة بقيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري للمصانع الخمسة بسبب نقص الاشتراطات ووجود خطر داهم وعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ تقديم وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات وكافة مستلزمات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.