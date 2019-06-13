سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

لتدريس كتاب "التيسير في فقة الحج" للأئمة والدعاة..

صور.. أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة

الخميس، 13 يونيو 2019 03:38 م
صور.. أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تنظيم مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، دورات لكافة الأئمة فى مختلف إدارات المحافظة فى فقة الحج، وذلك على مستوى الإدارات التابعة للمديرية.
 
وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر، إن الدورة عقدت لمدة يوم واحد على محاضرتين الأولى من 9.30 صباحاً والثانية من 12.30 ظهراً، وكان مقر عقد هذه الدورة التدريبية بالإعلان عن طريق الإدارة التابع لها كل إمام بالمديرية، موضحاً أنه ناشد كافة الأئمة بالإهتمام بالدورة وعدم التخلف، وتم جمع التوقيعات للحضور بمعرفة المفتشين بالإدارة كل حسب منطقته، متنمياً التوفيق لكافة أئمة ودعاة المحافظة فى خدمة المواطنين قبل موسم الحج.
 
وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الدورة تم خلالها تدريس كتاب (التيسبر فى فقه الحج) بحضور الدعاة والأئمة، وقد حاضر فيها نخبة من الدعاة المتميزين بالمديرية وتمت مراعاة أن تكون مراكز التدريب فى ذات الإدارات التابعه للمديرية، وذلك تيسيراً على الدعاة وقد بلغ عدد مراكز التدريب التى أقيمت بها هذة الدورة المتميزة نحو (10) مراكز تدريبية مختلفة.
 
وفى مدينة إسنا صرح الشيخ منصور صقر مدير إدارة أوقاف إسنا، أنه تم عقد الدورة التدريبية للأئمة ومشايخ وخطباء المساجد في مسجد العتيق وحضرها 185 إمام وخطيب، وشارك فيها كل من الشيخ رضوان خليل مدير الدعوة، والدكتور الشيخ عبدالرحيم محمد مفتش مساجد، والدكتور سلمان أحمد سلمان مفتش مساجد، والشيخ محمد زنط رئيس قسم الإرشاد الديني، والشيخ أحمد عبد الرحيم رئيس قسم المساجد، والشيخ عبدالله عسكر كبير مفتشين بالأوقاف، والشيخ علي شعبان كبير مفتشين.
 
أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة (1)
 

 

أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة (2)
 

 

أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة (3)
 

 

أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة (4)
 

 

أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة (5)
 

 

أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة (6)
 

 

أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة (7)
 

 

أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة (8)
 

 

أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة (9)
 

 

 
 

الاقصر

وزاره الاوقاف

دورة لائمه

فقة الحج

اوقاف الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة