صور.. أوقاف الأقصر تنظم دورة فى فقة الحج بـ10 مراكز مختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تنظيم مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، دورات لكافة الأئمة فى مختلف إدارات المحافظة فى فقة الحج، وذلك على مستوى الإدارات التابعة للمديرية.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر، إن الدورة عقدت لمدة يوم واحد على محاضرتين الأولى من 9.30 صباحاً والثانية من 12.30 ظهراً، وكان مقر عقد هذه الدورة التدريبية بالإعلان عن طريق الإدارة التابع لها كل إمام بالمديرية، موضحاً أنه ناشد كافة الأئمة بالإهتمام بالدورة وعدم التخلف، وتم جمع التوقيعات للحضور بمعرفة المفتشين بالإدارة كل حسب منطقته، متنمياً التوفيق لكافة أئمة ودعاة المحافظة فى خدمة المواطنين قبل موسم الحج.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الدورة تم خلالها تدريس كتاب (التيسبر فى فقه الحج) بحضور الدعاة والأئمة، وقد حاضر فيها نخبة من الدعاة المتميزين بالمديرية وتمت مراعاة أن تكون مراكز التدريب فى ذات الإدارات التابعه للمديرية، وذلك تيسيراً على الدعاة وقد بلغ عدد مراكز التدريب التى أقيمت بها هذة الدورة المتميزة نحو (10) مراكز تدريبية مختلفة.

وفى مدينة إسنا صرح الشيخ منصور صقر مدير إدارة أوقاف إسنا، أنه تم عقد الدورة التدريبية للأئمة ومشايخ وخطباء المساجد في مسجد العتيق وحضرها 185 إمام وخطيب، وشارك فيها كل من الشيخ رضوان خليل مدير الدعوة، والدكتور الشيخ عبدالرحيم محمد مفتش مساجد، والدكتور سلمان أحمد سلمان مفتش مساجد، والشيخ محمد زنط رئيس قسم الإرشاد الديني، والشيخ أحمد عبد الرحيم رئيس قسم المساجد، والشيخ عبدالله عسكر كبير مفتشين بالأوقاف، والشيخ علي شعبان كبير مفتشين.