صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

كتبت فاطمة خليل

دوالى الساقين من المشاكل الشائعة التى تصيب كثير من الناس، حيث تحدث عند توقف الصمامات الصغيرة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح ولا يتدفق الدم بسلاسة إلى القلب في اتجاه واحد، وهو ما يؤدى لتضخم الأوردة وتكون دوالى الساقين، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين، وفقاً لموقع Bright side.



الطماطم لعلاج دوالى الساقين

بذور الطماطم لعلاج الدوالى



تحتوي بذور الطماطم على حمض الساليسيليك الذي له خصائص تعمل كمضاد للتخثر لمنع تجلط الدم وتحسين تدفقه، بالإضافة إلى ذلك، فإن الطماطم غنية بالليكوبين، الذي يتركز في أغشية الخلايا ويمنع تلف الدهون في خلايانا.

إذا وضعت الطماطم على الجلد موضعياً ، فإنها تقلل من ظهور الأوردة التالفة، مما يسمح بامتصاص العناصر الغذائية ومنع دخول السموم.

الطريقة:

اقطع 2 طماطم في قطع صغيرة (حاول ألا تفقد أي من البذور).ضعه في الخلاط لبضع ثوان حتى تصبح خليطًا ناعمًا.توضع موضعياً على الجلد 3 - 4 مرات في اليوم ، لمدة شهرين على الأقل.



زيت الزيتون

2- زيت الزيتون لعلاج الدوالى



زيادة الدورة الدموية أمر ضروري عندما يتعلق الأمر بمعالجة الدوالي، و يمتاز زيت الزيتون بخصائص مضادة للالتهابات، بعد أن يتم امتصاصه عن طريق الجلد، يقلل من حجم الأوردة المتضخمة وتنشط تدفق الدم.

يحتوي زيت الزيتون أيضًا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين هـ والمعادن، و نظرًا لارتفاع نسبة أحماض أوميجا 3 الدهنية ، فإنه يحسن مرور الدم عبر الأوردة ويعيد وظيفة الصمامات.

الطريقة:

-أضف بعض زيت الزيتون إلى وعاء وقم بتسخينه لتنشيطه.

-باستخدام قطعة من القطن، دلكي بشرتك بالزيت الدافئ لعدة دقائق.

- كرر مرتين يوميًا لمدة شهرين على الأقل.