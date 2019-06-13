صحة الوادى الجديد تفحص وتعالج 926 شخص فى قافلة طبية مجانية بقرية ناصر

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن فحص وعلاج 926 مواطنًا فى قافلة طبية لأهالى قرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، السيدة على مشرف، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية الفرافرة، حيث قدمت القافلة خدماتها في 10 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية –صدر – رمد وعيون).

وأضافت "مشرف"، أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، علي مدار يومي 12 و 13 يونيو الجاري، كما جري إجراء تحليل دم لـ36 مواطنا، وأمراض متوطنة وطفيليات لـ99، وكشف مبكر لـ115 آخرين، وموجات صوتية لـ20 مواطنا، لافتة أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

وأشارت مشرف إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط، وبإشراف حنان مجدي، نائب المحافظ.‎