شعبة الاقتصاد الرقمى: تنفيذ مبادرة للوصول بالشركات الواعدة إلى العالمية

أطلق المشاركون فى المؤتمر السنوى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمى Tech Invest 3 الذى عقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15 توصية للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات.. تعرف عليها.

1- التكامل بين جميع أطراف المنظومة سواء على مستوى الحكومة أو منظمات الأعمال وشركات القطاع الخاص لوضع استيراتيجية متكاملة لجعل مصر نقطة ارتكاز للاستثمار فى التكنولوجيا لأفريقيا والشرق الأوسط.

2- التنسيق مع اتحادات الغرف العربية والأفريقية والإسلامية واليورومتوسطية لتدشين آلية لتبادل الخبرات بين الشباب المبتكرين فى تلك المناطق.

3- وضع محور الاقتصاد الرقمى وتكنولوجيا المعلومات ضمن أجندة المؤتمرات واللقاءات والوفود التى ينظمها الاتحاد العام للأسواق العالمية.

4- وضع تصور لدور قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى فى المشروعات المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق.

5- قيام ايتيدا ومنظمات الأعمال الشريكة بعمل مبادرات جديدة متخصصة لرفع كفاءة الشركات لمواكبة التغيرات الناجمة عن التحول الرقمى واقتناص الفرص الناجمة عنها محليا وعالميا.

6- احتضان البنوك ومؤسسات التمويل للشركات الناشئة المطورة لحلول الشمول المالى وتكنولوجيا النقد والتجارة الذكية واللوجيستيات.

7- البدء فى تنفيذ مبادرة Go Global للوصول بالشركات الواعدة إلى العالمية لتكون لاعب رئيسى فى سوق التكنولوجيا وليكون لدينا شركة مثل أوبر وكريم وأمازون من مصر.

8- الوصول بآليات تمويل مبسطة للغاية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لاقتناء الحلول التكنولوجية.

9- العمل على تقديم حوافز غير مسبوقة للقطاع الاقتصادى غير الرسمى لضمه للقطاع الرسمى بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

10- خلق نظام تشريعى وقانونى مرن قادر على تفهم التغيرات المصاحبة لاستخدام التكنولوجيا.

11- عمل حملة موسعة بالتعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل لإظهار القيمة المضافة للتكنولوجيا على أداء أعمال صغار التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

12- إطلاق مبادرة لوضع مصر على خريطة صناعة اللوجستيات الرقمية عالميا والحصول على نصيب عادل من تلك الصناعة بالتنسيق مع أطراف المنظومة سواء الحكومة او منظمات الأعمال أو القطاع الخاص.

13- قيام الحضانات ومُسرّعات الأعمال باحتضان الشركات الناشئة التى تقوم بتطوير حلول وخدمات موجهة لخدمة مشروعات التحول الرقمي.

14- العمل على وضع خطة لجعل مصر لاعب رئيسى فى مجال التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى والبلوكشين يتم تطبيقها من خلال إيتيدا ومنظمات الأعمال الشريكة.

15-عمل خطة بالتعاون مع الجامعات لضم التخصصات اللازمة لوظائف المستقبل لتجهيز الشباب لها.

16- تسيير اجراءات تكوين كائنات جديدة للاستثمار فى التكنولوجيا بجميع مراحلها سواء كانت Seed Funding أو Angel Investors أو VC`s وتقديم حوافز لهم.

سوف تتبنى الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيتيدا وباقى شركائنا من البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل العمل على تحويل تلك التوصيات إلى برامج قابلة للتنفيذ ومرتبطة بجدول زمنى.