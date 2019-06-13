شرطة التموين تضبط 973 قضية تموينية فى حملات على الأسواق

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية مكبرة استهدفت رقابة الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (973) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ".