سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 12:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد .. إزالة عقار مخالف 13 دور حتى سطح الأرض بالاسكندرية

الخميس، 13 يونيو 2019 11:52 ص
شاهد .. إزالة عقار مخالف 13 دور حتى سطح الأرض بالاسكندرية إزالة عقار مخالف 13 دور حتي سطح الأرض بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، وعدم السماح لأى مقاول بمخالفة اشتراطات البناء، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تمثل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين، كما أنها تشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.
 
وبناء على توجيهات محافظ الإسكندرية، شارك اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، في حملة لتنفيذ قرارات إزالة أرقام 2667، 2663، 2664، 2843، 3910 لسنة 2016، ورقم 611 لسنة 2019 للعقار الكائن ناصية شارع حسني حماد تقاطع شارع قنال المحمودية، بنطاق حي شرق المكون من أرضي وأحدي عشر دورا علويا، وتم هدم عدة أدوار وتسليم العقار بالكامل لمقاول الهدم لاستكمال الإزالة حتي سطح الأرض.
 
جاءت الحملة، بحضور اللواء محمود حسن نائب مدير أمن الإسكندرية، واللواء سامي خفاجه نائب قطاع شرق، واللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، وقوات الأمن المركزي بقيادة اللواء محمد طه، والعميد محمد عبد الوهاب رئيس مباحث المديرية، والعميد جمال ياسين قوات الدفاع والحماية المدنية، والعميد حسن الإمام مدير إدارة شرطة المرافق، ومشاركة أربع مجموعات شرطة عسكرية تابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بقيادة الرائد هادى عقل.
 
إزالة عقار مخالف 13 دور حتي سطح الأرض بالاسكندرية (1)
إزالة عقار مخالف 13 دور حتي سطح الأرض بالاسكندرية 

إزالة عقار مخالف 13 دور حتي سطح الأرض بالاسكندرية (2)
إزالة عقار مخالف 13 دور حتي سطح الأرض بالاسكندرية

إزالة عقار مخالف 13 دور حتي سطح الأرض بالاسكندرية (3)
إزالة عقار مخالف 13 دور حتي سطح الأرض بالاسكندرية 

إزالة عقار مخالف 13 دور حتي سطح الأرض بالاسكندرية (4)
إزالة عقار مخالف 13 دور حتي سطح الأرض بالاسكندرية

 


محافظه الاسكندريه

عقارات مخالفه

حمله ازاله

الحمايه المدنيه

العقارات المخالفة فى الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة