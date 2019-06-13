شاهد .. إزالة عقار مخالف 13 دور حتى سطح الأرض بالاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، وعدم السماح لأى مقاول بمخالفة اشتراطات البناء، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تمثل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين، كما أنها تشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.

وبناء على توجيهات محافظ الإسكندرية، شارك اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، في حملة لتنفيذ قرارات إزالة أرقام 2667، 2663، 2664، 2843، 3910 لسنة 2016، ورقم 611 لسنة 2019 للعقار الكائن ناصية شارع حسني حماد تقاطع شارع قنال المحمودية، بنطاق حي شرق المكون من أرضي وأحدي عشر دورا علويا، وتم هدم عدة أدوار وتسليم العقار بالكامل لمقاول الهدم لاستكمال الإزالة حتي سطح الأرض.

جاءت الحملة، بحضور اللواء محمود حسن نائب مدير أمن الإسكندرية، واللواء سامي خفاجه نائب قطاع شرق، واللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، وقوات الأمن المركزي بقيادة اللواء محمد طه، والعميد محمد عبد الوهاب رئيس مباحث المديرية، والعميد جمال ياسين قوات الدفاع والحماية المدنية، والعميد حسن الإمام مدير إدارة شرطة المرافق، ومشاركة أربع مجموعات شرطة عسكرية تابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بقيادة الرائد هادى عقل.