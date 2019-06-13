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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن توسع قنوات الثدى

الخميس، 13 يونيو 2019 06:00 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن توسع قنوات الثدى توسع قنوات الثدى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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توسع قنوات الثدى من الأمراض الشائعة عند النساء خاصة مع اقتراب فترة انقطاع الطمث بعد سن الأربعين، ويمكن أن يحدث أيضاً بعد سن اليأس، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن توسع قنوات الثدى، بحسب موقع Very well health.

توسع-قنوات-الثدي
توسع-قنوات-الثدي

 

س: ما توسع قنوات الثدى؟

هو حالة حميدة (غير سرطانية) تصبح فيها قنوات الحليب متورمة وتصاب بالانسداد، وعندما تتسع قنوات الحليب تصبح مسدودة، ما يؤدى إلى تراكم السوائل.

ويمكن أن تشمل الأعراض احمرارا وألما فى الحلمة والمنطقة المحيطة بها، وكذلك إفرازات يمكن أن تكون متعددة الألوان بما فى ذلك الأسود أو الأحمر.

 

س: ما أعراض توسع قنوات الثدى؟

غالبًا لا يسبب توسع قنوات الثدى أى أعراض، لكن يمكن أن تشعرين أيضًا بوجود كتلة صغيرة أسفل حلمتك، قد تتحول الحلمة والهالة إلى اللون الوردى أو الأحمر مع وجود تصريف سميك لزج للحلمة ولونه أخضر داكن أو أسود، على الرغم من أنه قد يكون أيضًا أصفر أو أبيض أو حتى دموى.

فى بعض الحالات قد تتراجع الحلمة (تسحب إلى الداخل)، وقد يكون ذلك مقلقًا كما أنه أحد أعراض سرطان الثدى.

قد تحدث أيضًا عدوى بكتيرية تسمى التهاب قناة الحليب، مسببة التهاب، وحمى مع أو بدون قشعريرة، وقد يؤدى ذلك إلى تكوين خراج فى أنسجة الثدى.

 

س: ما أسباب توسع قنوات الثدى؟

ينتج توسع قنوات الثدى عن التغيرات الطبيعية التى تحدث فى أنسجة الثدى قرب انقطاع الطمث، تصبح القنوات أقصر وأوسع، ما يزيد من فرصتها فى الانسداد، ويمكن أن يؤدى انقلاب الحلمة إلى حدوث تشنج قنوات الثدى.

ومن أبرز عوامل الخطر للإصابة بتوسع قنوات الثدى انقطاع الطمث والتدخين.

توسع قنوات الثدى 2
توسع قنوات الثدى 

 

س: ما علاج توسع قنوات الثدى؟

فى معظم الوقت، يتم شفاء توسع قنوات الثدى تلقائياً دون علاج، الكمادات الدافئة قد تهدئ الأنسجة الرقيقة ويمكن أن تقلل من الانزعاج.

إذا كان هناك دليل على وجود عدوى، سيتم وصف المضادات الحيوية.

ومن المهم عدم الضغط على المنطقة لزيادة إفرازاتها، حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة الالتهاب وفرصة الإصابة بالعدوى.

إذا لم تنجح هذه الطرق فقد تتم الجراحة لإزالة القناة المسدودة، من خلال شق صغير على حافة حلمة الثدى.


توسع قنوات الثدى

سرطان الثدى

اعراض توسع قنوات الثدى

علاج توسع قنوات الثدى

خراج الثدى

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