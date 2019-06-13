سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 02:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سوسيتيه جنرال: الأسواق الناشئة تدخل مرحلة خطيرة

الخميس، 13 يونيو 2019 01:53 م
سوسيتيه جنرال: الأسواق الناشئة تدخل مرحلة خطيرة بنك سوسيتيه
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرالمحللون لدى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي من أن الأسواق الناشئة تدخل مرحلة خطيرة وأشد تقلبا، مع تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو وحدوث ركود أو حتى أزمات.

وعلى الرغم من أن عملات وسندات الأسواق الناشئة ستتلقى على الأرجح الدعم في المدى القصير من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فإن النظرة طويلة المدى تبدو صعبة.

وقال محللو سوسيتيه جنرال في تقرير جديد "ندخل في مرحلة خطيرة ومتقلبة على نحو كبير للأسواق الناشئة... امتلاك أصول الأسواق الناشئة، خاصة إذا كان لمجرد الاحتفاظ بها، في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية هو لعب بالنار".


الفائدة الامريكية

الاسواق

بنك سوسيتيه

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدولار ينزل لليوم الثانى بفعل تنامى الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:43 ص

الذهب يترقب مؤشرات الفائدة الأمريكية بعد نزوله من أعلى مستوياته فى 15 أسبوعا

الخميس، 06 يونيو 2019 10:22 ص

اليورو يرتفع مع تراجع الدولار بفعل مراهنات خفض الفائدة الأمريكية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:30 م

مؤشر نيكى يصعد مع تعزز أسهم الدورة الاقتصادية بآمال خفض الفائدة الأمريكية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:24 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتوقف رفع الفائدة الأمريكية والأنظار على التجارة

الخميس، 14 فبراير 2019 01:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة