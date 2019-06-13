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سقوط 28 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الخميس، 13 يونيو 2019 10:29 ص
سقوط 28 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم شن حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبى لـ190 سائقًا، وإثبات تعاطى 28 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، التى تحمل الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

حملات مرورية للمخالفين

رصد متعاطى المخدرات

القيادة بالطرق السريعة

متعاطى المخدرات اثناء القيادة

تحليل طبى

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