سفر وعودة 1302 مصرى وليبى و 230 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1302 مصري وليبي و 230 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 979 إلى الجانب الليبي، بينهم 288مصريا و691 ليبيا ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 323 بينهم 227 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 96 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 111 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 119 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.